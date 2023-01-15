​Поттер прокомментировал трансфер Мудрика

Вингер Михаил Мудрик сменил «Шахтёр» на «Челси». В воскресенье 22-летний украинец был представлен на стадионе «Стэмфорд Бридж» в перерыве матча чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

После игры, которую «Челси» выиграл с минимальным счётом 1:0, главный тренер команды Грэм Поттер высказался о трансфере Михаила Мудрика.

«Мудрик – молодой игрок с большим будущим. У него захватывающие качества в последней трети поля. Он очень быстр, он нацелен на ворота, он способен действовать широко. Он очень интересный футболист. Думаю, он понравится нашим болельщикам», - сказал Поттер, чьи слова приводятся на сайте «Челси».