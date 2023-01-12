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​«Манчестер Сити» может покинуть дорогостоящий защитник

12 Января 2023 • 19:33 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может покинуть клуб в обозримом будущем. В последних матчах португалец не был твёрдым игроком основного состава «горожан», в результате чего интерес к нему проявляют клубы Лиги чемпионов из Испании, Франции, Германии и Италии. При этом официального предложения «Манчестер Сити» по Канселу ещё не получал, отмечает The Telegraph.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего Жоау Канселу в 70 миллионов евро.

Всего за «Манчестер Сити» Жоау Канселу провёл 153 матча. В них португалец забил 9 голов и отдал 22 результативных паса.

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Манчестер Сити Жоау Канселу Трансферы футбола - зима 2023
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