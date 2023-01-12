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​«Ювентус» хочет купить Ковачича летом

12 Января 2023 • 15:50 Комментировать

Слухи продолжают связывать полузащитника «Челси» Матео Ковачича с «Ювентусом». По данным Calciomercatoweb, туринский клуб рассчитывает приобрести хорватского футболиста ближайшим летом. «Старая синьора» надеется купить Ковачича за низкую цену, учитывая тот факт, что действующий контракт 28-летнего игрока в Лондоне истекает в конце июня 2024 года.

За «Челси» Матео Ковачич выступает с лета 2018 года. С тех пор хорват провёл за «пенсионеров» 204 матча, в которых забил 5 голов и отдал 14 результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Матео Ковачича в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Матео Ковачич трансферы футбола - лето 2023
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