«Барселона» нашла нового нападающего и готова подписать его в январе

Форвард сборной Франции и гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может сменить Бундеслигу на Ла Лигу, об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

В трансфере 25-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» подыскивают усиление в атаку и готовы вступить в борьбу за Тюрама. Главным конкурентом каталонцев в споре за игрока считается лондонский «Челси». Оба клуба сделают предложение нападающему в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт Маркуса с «Боруссией» рассчитан до середины 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей в Бундеслиге, отметившись десятью голами и тремя ассистами.