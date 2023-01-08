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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Милинкович-Савич может переехать в АПЛ

08 Января 2023 • 10:38 Комментировать

Футбольный агент Матея Кежман, который представляет интересы полузащитника сборной Сербии и римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, провел переговоры с английскими клубами относительно перехода своего клиента. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Ранее в прессе появилась информация, что хавбек не планирует подписывать новое трудовое соглашение с «орлами». В связи с этим руководство «Лацио» готово пойти на продажу игрока, если за него заплатят 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 21 матч, забил пять мячей и сделал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Матея Кежман Сергей Милинкович-Савич
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