Милинкович-Савич может переехать в АПЛ

Футбольный агент Матея Кежман, который представляет интересы полузащитника сборной Сербии и римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, провел переговоры с английскими клубами относительно перехода своего клиента. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Ранее в прессе появилась информация, что хавбек не планирует подписывать новое трудовое соглашение с «орлами». В связи с этим руководство «Лацио» готово пойти на продажу игрока, если за него заплатят 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 21 матч, забил пять мячей и сделал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.