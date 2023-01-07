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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа новая трансферная цель «Челси»

07 Января 2023 • 12:38 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Испании и немецкого «РБ Лейпцига» Дани Ольмо имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Согласно информации таблоида The Sun, интерес к 24-летнему исполнителю проявляет лондонский «Челси».

«Пенсионеры» рассчитывают усилить линию нападения в текущее трансферное окно. Приоритетной целью лондонцев является вингер «Шахтёра» Михаил Мудрик. Если договориться с украинцем не получится, «Челси» переключит внимание на Ольмо.

Срок действующего трудового договора между испанцем и «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2024 года. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Дани Ольмо Трансферы футбола - зима 2023
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