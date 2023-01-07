Названа новая трансферная цель «Челси»

Атакующий полузащитник сборной Испании и немецкого «РБ Лейпцига» Дани Ольмо имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Согласно информации таблоида The Sun, интерес к 24-летнему исполнителю проявляет лондонский «Челси».

«Пенсионеры» рассчитывают усилить линию нападения в текущее трансферное окно. Приоритетной целью лондонцев является вингер «Шахтёра» Михаил Мудрик. Если договориться с украинцем не получится, «Челси» переключит внимание на Ольмо.

Срок действующего трудового договора между испанцем и «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2024 года. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.