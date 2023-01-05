Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший вратарь 2022 года

05 Января 2023 • 11:48 Комментировать

В IFFHS (Международная федерация футбольной статистики и истории) назвали лучших вратарей по итогам прошлого года. Первое место в рейтинге занял голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

На второй позиции оказался страж ворот сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. Топ-3 замкнул Яссин Боно (сборная Марокко, «Севилья»).

В десятку лучших также попали: Доминик Ливакович, Уго Льорис, Войцех Щесны, Ян Облак, Алиссон Бекер, Джордан Пикфорд и Мик Меньян.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 11 поединках чемпионата Испании, в которых пропустил 12 мячей и в трех матчах сохранил ворота на замке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тибо Куртуа Эмилиано Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.01.23 в 23:00
Челси Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити
5.40 4.30 1.62
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Января
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» могут обменяться игроками сборной Англии
13:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Хоть «Арсенал» и потерял очки в матче с «Ньюкаслом», команда играла качественно»
12:50 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» уже начинают мириться с тем, что Беллингем перейдёт в «Реал»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Если бы «Челси» хотел выкупить Захаряна, он бы уже был в Англии»
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» скоро объявит о трансфере Бадьяшиля
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе вратаря «Кристал Пэлас»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший вратарь 2022 года
11:02 · Англия. Премьер-лига
Клопп признался, хочет ли он возглавить сборную Германии
09:56 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» - «Манчестер Сити» 1
09:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о провальных результатах «Челси»
09:30 · Англия. Премьер-лига
Названа реальная сумма, которую «Челси» предложил за Энцо Фернандеса
06:15 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «Не сомневался, что мы выстоим» 1
05:50 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» потерпел уже шесть поражений кряду в чемпионате 1
05:40 · Англия. Премьер-лига
Фабьянски: «Нам очень нужны очки»
05:40 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Саутгемптона»: «Очень разочарованы»
Все новости
Рекомендуем