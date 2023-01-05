Назван лучший вратарь 2022 года

В IFFHS (Международная федерация футбольной статистики и истории) назвали лучших вратарей по итогам прошлого года. Первое место в рейтинге занял голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

На второй позиции оказался страж ворот сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. Топ-3 замкнул Яссин Боно (сборная Марокко, «Севилья»).

В десятку лучших также попали: Доминик Ливакович, Уго Льорис, Войцех Щесны, Ян Облак, Алиссон Бекер, Джордан Пикфорд и Мик Меньян.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 11 поединках чемпионата Испании, в которых пропустил 12 мячей и в трех матчах сохранил ворота на замке.