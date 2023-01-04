​Травма ван Дейка оказалась более серьёзной

В матче Английской премьер-лиги против «Брентфорда» ведущий защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк отыграл только тайм. Нидерландец был заменён из-за полученной травмы подколенного сухожилия.

Как сообщает в социальных сетях журналист Пол Джойс, травма оказалась более серьёзной, чем ожидалось. Очевидно, что в ближайшее время «Ливерпулю» придётся обходиться без ван Дейка.

В сезоне 2022/2023 Виргил ван Дейк провёл за «Ливерпуль» 24 матча. В них центральный защитник записал на свой счёт два гола.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайшую игру команда Юргена Клоппа проведёт 7 января – против «Вулверхэмптона» в Кубке Англии.