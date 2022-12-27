«Ньюкасл» вознаградит одного из лидеров команды

Руководство «Ньюкасла» решило вознаградить полузащитника Мигеля Альмирона новым контрактом за отличную игру в нынешнем сезоне. Об этом рапортует The Athletic.

В текущей кампании 28-летний парагвайский хавбек является одним из лидеров «чёрно-белых». Альмирон поучаствовал в 16 поединках, отметившись девятью забитыми мячами. Его действующее трудовое соглашение с «Ньюкаслом» рассчитано до середины 2024 года.

После 16 проведенных матчей «сороки» набрали 33 балла и занимают второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Подопечные Эдди Хау отстают от идущего первым «Арсенала» на семь пунктов.