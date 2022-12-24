Абрахам: «Не сильно расстроился, когда не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам признался, что не сильно расстроился, когда не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира. Напомним, на турнире в Катаре команда Гарета Саутгейта дошла до четвертьфинала, где вылетела от Франции.

«Я бы не сказал, что сильно расстроился. Конечно, разочарование присутствовало, я не был счастлив, но такие вещи делают тебя сильнее и укрепляют желание становиться лучше. В моей карьере случались такие моменты в прошлом, но я всё ещё молод, в будущем у меня будет возможность сыграть на чемпионате мира», – цитирует Абрахама Football Italia.

В нынешнем сезоне на счету Тэмми три гола и один ассист в чемпионате Италии.