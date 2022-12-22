«Эвертон» сохранит игрока, на которого претендует «Челси»

Полузащитник Энтони Гордон, интерес к которому проявляют лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», близок к пролонгации сотрудничества со своим нынешним клубом – «Эвертоном».

Согласно сведениям портала Goal.com, стороны провели успешные переговоры и договорились о подписании нового долгосрочного трудового договора. Нынешнее соглашение игрока с мерсисайдцами рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Гордон провел 14 поединков за «ирисок». На счету полузащитника три забитых мяча.

По итогам 15 туров «Эвертон» набрал 14 баллов и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата.