Звёзды, завершившие карьеру в 2022 году

В 2022 году многие футболисты завершили карьеру. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает самых ярких игроков, которых мы больше не увидим на поле.

Жерар Пике

В ноябре Жерар Пике довольно неожиданно объявил о завершении карьеры. Редко бывает, чтобы футболист принимал такое решение по ходу сезона, причем будучи здоровым и играя. Пике в текущем сезоне принял участие в 6 матчах чемпионата Испании и 4 встречах Лиги чемпионов. Причин видится несколько. Судя по всему, Пике стало известно, что Луис Энрике не вызовет его на чемпионат мира. Вдобавок к этому «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, и вновь поднялась тема о необходимости сократить зарплату ветерана. Не стоит забывать и о семейных проблемах. Так или иначе Пике завершил карьеру, но навсегда останется легендой. Он выиграл четыре Лиги чемпионов, был чемпионом Европы и мира, а также побеждал в чемпионатах Испании и Англии, клубном мундиале. Пике всегда будет вспоминаться как участник золотой эпохи «Барселоны» и сборной Испании.

Франк Рибери

Француз тоже завершил карьеру по ходу нынешнего сезона, но из-за травмы. В текущем сезоне Рибери провёл меньше тайма на поле, что предопределило его решение. При этом он принял решение войти в тренерский штаб Давиде Никола в своём последнем клубе «Салернитана». Старт карьеры у Рибери не был ярким – «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Мец», потом он оказался в «Галатасарае». Из Стамбула полузащитник перебрался в «Марсель», здорово себя проявил накануне чемпионата мира-2006. После успешного выступления на мундиале Рибери оказался в «Баварии». В составе мюнхенцев он 9 раз выиграл Бундеслигу (рекорд среди иностранцев), 6 раз завоёвывал кубок страны, а также побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира. После «Баварии» была «Фиорентина» и как раз «Салернитана».

Гонсало Игуаин

В некотором роде это даже символично, что сборная Аргентины стала чемпионом мира после того, как Гонсало Игуаин завершил карьеру. Конечно, это не более чем просто шутка. Форвард сделал прекрасную карьеру. Игуаин трижды выигрывал чемпионат Испании с «Реалом», столько же раз первенствовал в Италии с «Ювентусом», был лучшим бомбардиром Серии А в составе «Наполи», а с «Челси» победил в Лиге Европы. У Игуаина могли быть трофеи, но именно он промахнулся в финале чемпионата мира-2014, а через два года повторил это действие в решающем матче Кубка Америки. И всё же форварда по праву стоит считать одним из сильнейших в 10-е годы нашего века.

Арда Туран

Турецкий полузащитник принял решение повесить бутсы на гвоздь в 35 лет, хотя с большой футбольной сцены он сошёл ещё 5 лет назад, когда вернулся на родину. Воспитанник «Галатасарая» лучшие годы провёл в Испании, где в составе «Атлетико» выиграл чемпионат страны, а также победил в Лиге Европы. В 2015-м Туран перебрался в «Барселону» и полгода просто тренировался, так как каталонцы не могли его заявить из-за трансферного бана. В составе «блауграны» турок ещё дважды выиграл чемпионат страны и трижды кубок, но лидером команды так и не стал. В составе сборной своей страны Арда был на Евро-2008, когда Турция дошла до полуфинала.

Джек Уилшир

Этот хавбек присоединился к когорте больших талантов, которые не смогли себя реализовать из-за травм. Уилшир в 16 лет дебютировал в «Арсенале», в 18 – в сборной Англии, был признан лучшим молодым футболистом Европы. Однако травмы не дали ему раскрыться в полной мере. Уилшир выиграл в составе «канониров» два Кубка Англии, но этого слишком мало для его таланта. Хавбек пытался реанимировать карьеру в «Борнмуте», «Вест Хэме», а в 2022-м уехал в датский «Орхус». И всё же летом Уилшир принял решение завершить карьеру в 30 лет и начать работу тренером в команде «Арсенала» до 18 лет.

Джермейн Дефо

Джермейн Дефо был одним из самых ярких игроков Английской премьер-лиги в начале XXI века, но при этом трофеев у него совсем немного. В сезоне-2007/08 нападающий в составе «Тоттенхэма» брал Кубок лиги, а в 2021-м праздновал титул чемпиона Шотландии с «Рейнджерс». Самые яркие годы Дефо провёл в «Тоттенхэме» с 2004-го по 2008-й и с 2009-го по 2014-й. На протяжении 13 лет он также защищал цвета сборной Англии. В нынешнем году он провёл несколько матчей за «Сандерленд», после чего повесил бутсы на гвоздь.

Мартин Шкртел

Словацкий защитник принял решение завершить карьеру в 37 лет. Болельщиков «Зенита» точно резанёт название последнего клуба Шкртела – «Спартак». Правда, речь, конечно, о команде из словацкой Трнавы. Шкртел оказался в «Зените» в эпоху Властимила Петржелы, но не только сохранил место в команде Дика Адвоката, но и выиграл чемпионат России. Шкртел не выиграл Кубок УЕФА, зато 8 лет выступал за «Ливерпуль», с которым взял Кубок лиги. Четыре раза за время выступления в России и Англии защитник признавался игроком года на родине. Позже Шкртел стал ещё и чемпионом Турции в составе ФК «Истанбул Башакшехир».

Фред

Бразильского нападающего нельзя назвать прямо уж звездой, зато он был основным нападающим своей национальной команды на домашнем чемпионате мира-2014. Фред ярко начинал карьеру, его сватали в ЦСКА, но он выбрал «Лион». В составе французского клуба он трижды становился чемпионом, но вместо дальнейшего развития вернулся на родину. В составе «Флуминенсе» Фред дважды выиграл чемпионат Бразилии, а в составе национальной команды завоевал Кубок конфедераций-2013.

Роман Павлюченко

Официально форвард завершил карьеру лишь в 2022 году, причём случилось это после драки в матче Второй лиги. Нападающему «Знамени» из Ногинска дали дисквалификацию в 8 матчей, на что Павлюченко заявил, что завершает карьеру. Правда, на серьёзном уровне он уже давно не играет. Павлюченко здорово играл в «Роторе», и в 2003-м перебрался в «Спартак». В составе московского клуба он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата, но завоёвывал лишь серебряные медали. В 2008-м Павлюченко забил 3 гола на Евро-2008, после чего перебрался в «Тоттенхэм». В Лондоне он провёл 4 года, затем вернулся на родину. В составе «Локомотива» Павлюченко завоевал свой единственный трофей – Кубок России сезона-2014/15. Позже были «Кубань», «Урал», московский «Арарат» и «Знамя».

Роман Андреев