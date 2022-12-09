Агент — о будущем Лунёва: Рассматриваем Шотландию и Англию

Антон Смирнов, агент голкипера «Байера» Андрея Лунёва, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Конкретных вариантов по будущему пока нет, есть договоренность о выдаче авторизации на британское направление одному агентству, документы на подготовке», — заявил Смирнов «РБ Спорту». Представитель вратаря отметил, что будет рассматриваться Шотландия и Англия, в том числе и Чемпионшип.

31-летний Лунёв перебрался в немецкий клуб в июле 2021 года. За это время он принял участие в двух матчах Бундеслиги и в одном матче Лиги Европы, в которых пропустил четыре мяча. Контракт голкипера с «Байером» рассчитан до лета 2023 года.