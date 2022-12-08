«Ньюкасл» рассчитывает сохранить в своих рядах вратаря Лориса Кариуса. Как сообщает в социальных сетях журналист Джордан Кронин, «сороки» собираются вступить в переговоры с 29-летним немецким футболистом.

В сентябре Лорис Кариус подписал с «Ньюкаслом» краткосрочный контракт – он рассчитан до конца 2022 календарного года. С тех пор немец за клуб АПЛ не играл, будучи резервистом.

Лорис Кариус известен футбольному миру главным образом благодаря своим грубым ошибкам в финале Лиги чемпионов в 2018 году. Тогда «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счётом 1:3, и Кариус столкнулся с жёсткой критикой.