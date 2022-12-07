Дензел Дюмфрис снова обратил на себя внимание на крупном турнире. Хорошая игра на Евро-2020 позволила игроку перебраться в «Интер». Теперь же Дюмфрис здорово выступает на чемпионате мира – в игре 1/8 финала против США вингбек Нидерландов забил гол и отдал два голевых паса.

Среди клубов, проявляющих интерес к Дензелю Дюмфрису, находится «Манчестер Юнайтед». Гранд Премьер-лиги готовится предложить «Интеру» обмен с доплатой. Согласно предложению, в противоположном направлении поедет Диогу Далот, плюс «нерадзурри» получат 30 миллионов евро. О таком варианте рассказывает Sport Witness со ссылкой на журналиста Чиро Венерато.