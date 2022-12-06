Жезуса прооперировали

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус перенёс операцию на колене после травмы, полученной в матче за сборную Бразилии на чемпионате мира. Об этом рассказывает пресс-служба «канониров».

Даже примерные сроки восстановления Жезуса «Арсенал» не называет. Указано лишь, что бразильский футболист приступает к программе восстановления.

Ранее в СМИ проскакивала информация о том, что Габриэль Жезус может пропустить несколько месяцев.

Отметим, что за «Арсенал» Габриэль Жезус выступает с лета текущего года после трансфера из «Манчестер Сити».

«Арсенал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.