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​«Манчестер Юнайтед» попробует подписать Облака в январе

06 Декабря 2022 • 17:28 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием нового вратаря. Давид де Хеа, который уже не так надёжен на последнем рубеже, может покинуть клуб летом, хотя у «красных дьяволов» есть возможность продлить контракт с испанцем ещё на один год.

Как сообщает Fichajes, заменить Давида де Хеа на посту основного вратаря «Манчестер Юнайтед» может Ян Облак. По данным источника, попробовать подписать словенца «красные дьяволы» могут уже в зимнее трансферное окно.

В январе Ян Облак отметит юбилей – ему исполнится 30 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста «Атлетико» в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Ян Облак Трансферы футбола - зима 2023
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