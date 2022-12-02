«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление среди атакующих игроков «Челси»

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом стало известно журналистам Sportsmole.

По сведениям источника, в услугах американского вингера заинтересован другой английский топ-клуб – «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» находятся в поиске усиления в атакующую линию после расторжения контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Пулишич связан контрактными обязательствами с «пенсионерами» до лета 2024 года. Трансферная стоимость Кристиана оценивается в 38 миллионов евро.