​Сульшер пересмотрел все свои матчи у руля «Манчестер Юнайтед»

Чуть более года назад, в ноябре 2021 года, Уле Гуннар Сульшер был уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». С тех пор норвежец пересмотрел все матчи «красных дьяволов» под своим руководством. Об этом узнали журналисты The Athletic.

По данным источника, в настоящий момент 49-летний Сульшер готов к возвращению к тренерской работе. Отмечается, что недавно норвежец отказался от роли эксперта на телевидении.

Уле Гуннар Сульшер провёл почти три года у руля «Манчестер Юнайтед». За это время команда не смогла завоевать ни одного трофея.

В настоящий момент главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг.