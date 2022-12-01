​«Астон Вилла» хочет подписать форварда «Атлетико»

«Астон Вилла» рассчитывает усилить свой состав в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах Relevo, английский клуб положил глаз на Матеуса Кунью – нападающего, выступающего за мадридский «Атлетико». Переговоры пока не стартовали.

Матеус Кунья перебрался в «Атлетико» в конце лета прошлого года из берлинской «Герты». С тех пор бразильский нападающий провёл за «матрасников» 54 официальных матча, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Матеуса Кунью в 20 миллионов евро.