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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Интером» по Дюмфрису слухи

29 Ноября 2022 • 21:50 Комментировать

Антонио Конте очень ценит игроков, которые способны закрывать целый фланг, ведь итальянский тренер «Тоттенхэма» зачастую использует схему с тремя центральными защитниками. Учитывая этот факт, интерес «шпор» к Дензелу Дюмфрису понятен.

Как сообщает 90min, «Тоттенхэм» уже связался с «Интером» насчёт трансфера Дюмфриса. Пока что речь идёт просто о зондировании почвы насчёт доступности игрока.

Отмечается, что «Интеру» для улучшения финансовой ситуации нужно продавать футболистов, и этот факт может поспособствовать трансферу.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнего Дензела Дюмфриса в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Дензел Дюмфрис трансферы футбола - лето 2023
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