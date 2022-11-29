Лидер Английской премьер-лиги, лондонский «Арсенал», мониторит ситуацию на трансферном рынке, рассчитывая усилить свой состав. Как сообщает испанский филиал портала Goal, «канониры» заинтересованы в подписании Нико Уильямса – 20-летнего вингера, играющего за «Атлетик» из Бильбао.

Осенью Нико Уильямс дебютировал за сборную Испании. В настоящий момент 20-летний вингер находится в расположении «красной фурии» на чемпионате мира в Катаре. В матчах против Коста-Рики и Испании Уильямс выходил на замену.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивает Нико Уильямса в 25 миллионов евро.