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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» нашёл усиление в Испании слухи

29 Ноября 2022 • 13:59 Комментировать

Лидер Английской премьер-лиги, лондонский «Арсенал», мониторит ситуацию на трансферном рынке, рассчитывая усилить свой состав. Как сообщает испанский филиал портала Goal, «канониры» заинтересованы в подписании Нико Уильямса – 20-летнего вингера, играющего за «Атлетик» из Бильбао.

Осенью Нико Уильямс дебютировал за сборную Испании. В настоящий момент 20-летний вингер находится в расположении «красной фурии» на чемпионате мира в Катаре. В матчах против Коста-Рики и Испании Уильямс выходил на замену.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивает Нико Уильямса в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2023
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