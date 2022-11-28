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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Йонг вновь ответил на интерес со стороны «МЮ»

28 Ноября 2022 • 15:34 Комментировать

Полузащитника каталонской «Барселоны» Френки де Йонга вновь спросили по поводу возможного перехода в «Манчестер Юнайтед». Напомним, этим летом главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень хотел воссоединиться со своим бывшим подопечным на «Олд Траффорд», но футболист предпочёл остаться в «Барселоне».

«Переход в «Манчестер Юнайтед»? Я нахожусь на чемпионате мира и не собираюсь разговаривать о клубном футболе», – сказал де Йонг на пресс-конференции сборной Нидерландов перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира против Катара.

Ранее также сообщалось, что в услугах де Йонга заинтересован лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг сборная Нидерландов
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