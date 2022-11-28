Де Йонг вновь ответил на интерес со стороны «МЮ»

Полузащитника каталонской «Барселоны» Френки де Йонга вновь спросили по поводу возможного перехода в «Манчестер Юнайтед». Напомним, этим летом главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень хотел воссоединиться со своим бывшим подопечным на «Олд Траффорд», но футболист предпочёл остаться в «Барселоне».

«Переход в «Манчестер Юнайтед»? Я нахожусь на чемпионате мира и не собираюсь разговаривать о клубном футболе», – сказал де Йонг на пресс-конференции сборной Нидерландов перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира против Катара.

Ранее также сообщалось, что в услугах де Йонга заинтересован лондонский «Челси».