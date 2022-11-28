​Тьяго Силва: «Победа в Лиге чемпионов была идеальным способом доказать, что сомневающиеся во мне ошибались»

В конце лета 2020 года защитник Тьяго Силва перебрался в «Челси» после восьми сезонов в «ПСЖ». Бразильский футболист вспомнил о том своём переезде.

«Отъезд из Парижа был трудным периодом из-за всего, что с ним связано. Хотя я был уверен, что мои игровые качества не пострадали, я знаю, что другие люди сомневались во мне. Решение присоединиться к «Челси» было правильным, кульминацией стала победа в Лиге чемпионов. Это был идеальный способ доказать, что сомневающиеся во мне ошибались», - высказался Силва в интервью для официального сайта ФИФА.

Напомним, что «Челси» в финале Лиги чемпионов – 2021 обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0.