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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанн поставил условие «Манчестер Сити» слухи

26 Ноября 2022 • 12:32 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно нападающий Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Норвежец прекрасно начал свой путь в Англии, забив 23 гола в 18 матчах за «горожан».

По данным El Nacional, «Манчестер Сити» уже сейчас хочет подписать с Эрлингом Холанном новый контракт. При этом 22-летний форвард поставил «горожанам» условие – он хочет зарабатывать около 50 миллионов евро в год. Если клуб согласится, то Холанн будет зарабатывать столько же, сколько Килиан Мбаппе в «ПСЖ».

Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе – два самых дорогих футболиста в мире. Портал transfermarkt оценивает их в 170 и 160 миллионов евро соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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ARTUR
26 Ноября 2022 в 12:50
Для начала выиграли бы они что то кроме АПЛ .. и толк был бы от него ,от Холанда , который по сути сам то без подающих просто бегун . В сити два основных игрока и это не он . Сильва и Де БРЕ ..закрой их и Холанд будет только своими габаритами выделяться на поле ...задафига и так за него заплатили , а если он УЖЕ ставит условия , то следует посмотреть на такие ситуации , это не первый кто ставил условия ..
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