В летнее трансферное окно нападающий Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Норвежец прекрасно начал свой путь в Англии, забив 23 гола в 18 матчах за «горожан».

По данным El Nacional, «Манчестер Сити» уже сейчас хочет подписать с Эрлингом Холанном новый контракт. При этом 22-летний форвард поставил «горожанам» условие – он хочет зарабатывать около 50 миллионов евро в год. Если клуб согласится, то Холанн будет зарабатывать столько же, сколько Килиан Мбаппе в «ПСЖ».

Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе – два самых дорогих футболиста в мире. Портал transfermarkt оценивает их в 170 и 160 миллионов евро соответственно.