«Наполи» заинтересован в подписании Траоре

Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре может перебраться в «Наполи». По сведениям La Gazetta dello Sport, неаполитанцы планируют подписать нападающего бесплатно, ведь его трудовой договор с английским клубом истекает уже в конце июня 2023 года.

Ранее сам футболист заявил, что в будущем хотел бы вернуться в Испанию. Напомним, Траоре выступал за «Барселону» с января по июнь 2022 года на правах аренды.

В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 15 миллионов евро.