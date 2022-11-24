​Бруну Фернандеш ответил на вопрос об увольнении Роналду: «Не знаю, не общался с ним»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о ситуации с Криштиану Роналду, которого на днях уволили из клуба, в то время как он находится на чемпионате мира в Катаре. Фернандеш ответил, что он, дескать, не общался с Роналду на эту тему.

- Мы с Криштиану не разговаривали по этому поводу. Это его личное, оно касается его и семьи, и все. Все мы знаем, что нет ничего вечного, я благодарен Криштиану за то, что было, он был и остается моим идолом. Сейчас он хочет иначе продолжать свою карьеру, я могу лишь с уважением отнестись к его решению, - цитирует Фернандеша ITASportPress.