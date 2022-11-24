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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» нашёл звёздного форварда на замену Роналду слухи

24 Ноября 2022 • 16:14 Комментировать (1)

На днях «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду. Расставание «красных дьяволов» с португальским форвардом получилось не самым приятным – недавно Роналду дал скандальное интервью, в котором катком прошёлся по клубу и его представителям.

«Манчестер Юнайтед» теперь ищет нового футболиста в линию нападения. Как сообщает Fichajes, клуб определил звёздного Гарри Кейна как идеального кандидата на замену Криштиану Роналду. По данным источника, «красные дьяволы» рассчитывают подписать Кейна уже зимой.

Гарри Кейн ранее говорил о намерении принять новый вызов в своей карьере, однако «Тоттенхэм» не настроен отпускать своего лидера. Действующий контракт Кейна рассчитан до средины 2024 года. «Манчестер Юнайтед» предстоят сложные переговоры с лондонским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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ARTUR
24 Ноября 2022 в 16:28
Использовать Кейна как обычного замыкателя кощунство !!! Благо он вырос из этого ограниченного амплуа .
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