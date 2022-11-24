​Бекхэм может стать совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Семья Глейзеров открыта к продаже «Манчестер Юнайтед», о чём было объявлено на днях. Как сообщает Financial Times, совладельцем английского гранда может стать известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм. Он не готов выкупить «МЮ» самостоятельно, но готов стать участником потенциального консорциума. По данным источника, Бекхэм открыт к переговорам на этот счёт.

Дэвид Бекхэм в своё время прошёл через академию «Манчестер Юнайтед». За первую команду он провёл 388 матчей, в которых забил 85 голов и отдал 109 голевых передач.

Отметим, что Дэвид Бекхэм возглавляет группу инвесторов, которая владеет клубом «Интер Майами» из МЛС.