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Пономарёв: «В топ-клубах Роналду мы больше не увидим» эксклюзив

23 Ноября 2022 • 15:19 Комментировать (2)

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

- Как вы отнеслись к уходу Криштиану Роналду из «МЮ»?

- Роналду, конечно, прав. Он большой авторитет в футболе, сумасшедший игрок. К нему нужно относиться особенно внимательно, а тренер, видимо, не нашел с ним контакт. А Криштиану оказался обидчивым и самолюбивым человеком. Его сажали в запас. Как это? Такого футболиста держать в запасе! Его выпускали на замену. А потом Роналду сам взял и до конца игры ушел в раздевалку. Он прав. Ему 37 лет. Относитесь к нему с уважением, а некоторые наставники рубят с плеча. И у меня были такие тренеры. Он ведь звезда, уникальный игрок. Надо разговаривать с ним, как ему будет лучше, не устал ли он, сколько сможет сыграть? А его посадили на лавку. Он что мальчишка, сидеть на скамейке?

- Роналду начал сезон на лавке из-за того, что рассчитывал на трансфер в другую команду и толком не тренировался. Может, в этом проблема?

- Думаю, у него физические кондиции уже не те. Все ведь обуславливается физиологией. А ему 37 лет. В наше время уже в 30 лет заставляли уходить из футбола. Все, ты старик уже. Скорость теряется и физическое состояние.

- В конфликте с игроков руководство «МЮ» поддержало тренера. Это правильный ход?

- Это плохо. Но по-другому клуб не мог сделать. Раз человек в возрасте, к нему уже другие отношение. Много от него не возьмешь и не потребуешь.

- Насколько большую роль в уходе из «МЮ» сыграло нашумевшее интервью?

- С его стороны это тоже не очень хорошо. Есть спорные моменты. Не должен был Ронадлу выносить эту кухню на всеобщее обозрение, потому что есть определенные нюансы в коллективе, в отношениях с тренером, с игроками, и об этом никто не должен знать.

- Можно ли сказать, что этот год станет черным пятном для Роналду, учитывая скандалы?

- Криштиану думает, что еще молодой, что потянет, но если честно, ему пора заканчивать. Всегда нужно уходить вовремя. Иначе тебя не будут вспоминать, как идола. Вот если сейчас он ушел бы, ему бы памятники везде поставили на стадионах, где он играл.

- Вы не верите, что он сможет еще поиграть на высоком уровне?

- Не верю.

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- Но сам Роналду говорил, что летом будет искать новый клуб.

- Напрасно. Думаю, им будут интересоваться какие-то клубы, но только для рекламы, чтобы привлечь публику. Майки с его фамилией напечатают, деньги заработают, и на этом все закончится. Ну, перейдет он куда-то, ему дадут большие деньги, а играть он там не сможет. Молодежь ведь рвется вперед.

- Им как раз нужны такие дядьки-наставники в команде.

- Это да. Вот и пусть будет тренером. Не надо ему больше рваться на поле. Он только все испортит и подорвет хорошее впечатление, которое оставил после себя.

- Как может сказаться неприятная история с «МЮ» на выступлении Роналду на чемпионате мира?

- Посмотрим, как он будет играть. Если Криштиану выдаст хорошую серию матчей на этом мундиале, его ставки, конечно, повысятся. Но это вряд ли. Я в это не верю.

- Думаете, он покинет после такого ухода из «МЮ»?

- Нет. Наоборот, воспрянет. Но все равно выделяться на футбольном поле не сможет, как раньше. Если он не будет хорошо смотреться, и Португалия и не выйдет из группы, тогда все, труба. В любом случае в топ-клубах мы его больше не увидим.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Владимир Пономарёв
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Комментарии (2)
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KLINSMANN
23 Ноября 2022 в 16:05
Ему надо в Порту, откуда начинал.. там и закончить
Alex1972
23 Ноября 2022 в 15:34
Самолюбивый и обидчивый человек не может быть прав...
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