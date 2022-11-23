Гримальдо может сменить «Бенфику» на лондонский клуб

Фланговый защитник Алехандро Гримальдо, права на которого принадлежат лиссабонской «Бенфике», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует портал Goal.com.

27-летний испанский латераль отказывается подписывать с португальцами новое соглашение. Этой ситуацией намерен воспользоваться лондонский «Вест Хэм», который заинтересован в подписании игрока. Трансферная стоимость Алехандро оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне испанец провел в Примейре 12 поединков, забил один гол и сделал три результативные передачи. Его контракт с «орлами» истекает следующим летом.