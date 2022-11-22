Фердинанд отреагировал на уход Роналду из «МЮ»

Легенда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал расставание «красных дьяволов» и португальского бомбардира Криштиану Роналду. Стороны досрочно расторгли контракт, который был действителен до середины 2023 года.

«Я вот только увидел эту новость… Думаю, так будет лучше для обеих сторон», - оставил сообщение Фердинанд в социальных сетях.

Ранее 37-летний португалец дал резонансное интервью The Sun, в котором раскритиковал руководство «Юнайтед» и заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

В 16 матчах текущего сезона за «МЮ» Роналду отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.