​Гвардиола согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола использовал паузу на чемпионат мира для встречи с владельцами клуба в Абу-Даби. Как сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Дэвид Орештейн, испанский тренер согласовал новый контракт с «горожанами».

По данным источника, Гвардиола ещё не подписал новый трудовой договор, но принципиальное соглашение уже достигнуто. Контракт испанского тренера будет рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Действующее трудовое соглашение связывает Хосепа Гвардиолу с «Манчестер Сити» до конца текущего сезона. Испанец возглавляет английский клуб с 2016 года.