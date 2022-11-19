Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Топ-клубы АПЛ претендуют на форварда «Барселоны»

19 Ноября 2022 • 19:30 Комментировать

Нидерландский форвард Мемфис Депай, который принадлежит каталонской «Барселоне», имеет заманчивые варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Согласно данным журналистов Sport.es, заинтересованность в его услугах проявляют три топ-клуба. Речь идет о лондонских «Арсенале» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед». Сам Депай готов вести переговоры с тем клубом, в котором ему предоставят стабильную игровую практику.

В текущем сезоне Мемфис принял участие в трех матчах за «Барселону», отметившись одним забитым мячом. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2023 года, а рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Мемфис Депай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
19:30 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ претендуют на форварда «Барселоны»
17:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сделал официальное предложение Месси 2
16:51 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли признался, что перед переходом в «Арсенал» мог оказаться в другом топ-клубе АПЛ
16:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинелли: «В Бразилии все любят футбол»
16:16 · Англия. Премьер-лига
Ибрагимович: «Руни делал всё для Роналду, но вся слава доставала Криштиану» 1
15:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Думаю, Хаверц проведёт хороший чемпионат мира»
15:12 · Англия. Премьер-лига
«Реал» поспорит с английским топ-клубом за трансфер молодого таланта из «Лиона»
15:04 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Тилеманса в «Арсенал» под угрозой срыва
14:32 · Англия. Премьер-лига
Сразу несколько европейских клубов поборются за защитника «Лидса» Драме
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Интер» не намерен приглашать Роналду
14:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Захаряна прокомментировал процесс переговоров с «Челси» 1
14:05 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Не исключаю, что однажды вернусь в «Нюрнберг»
13:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агуэро: «Думаю, Райс находится на одном уровне с Бускетсом, Родри и Каземиро»
13:11 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Челси» – клуб моей мечты»
12:25 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Наполи» заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» 1
Все новости
Рекомендуем