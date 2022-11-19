Топ-клубы АПЛ претендуют на форварда «Барселоны»

Нидерландский форвард Мемфис Депай, который принадлежит каталонской «Барселоне», имеет заманчивые варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Согласно данным журналистов Sport.es, заинтересованность в его услугах проявляют три топ-клуба. Речь идет о лондонских «Арсенале» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед». Сам Депай готов вести переговоры с тем клубом, в котором ему предоставят стабильную игровую практику.

В текущем сезоне Мемфис принял участие в трех матчах за «Барселону», отметившись одним забитым мячом. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2023 года, а рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.