Мудрик сделал выбор между «Арсеналом» и «Реалом»

Полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик ответил на вопрос о возможном переходе в лондонский «Арсенал» или «Реал». Ранее игрок сообщил, что хотел бы покинуть свой клуб в предстоящее трансферное окно.

«С чисто теоретико-фантастической точки зрения, если бы был выбор быть запасным игроком «Реала» или игроком основного состава «Арсенала», я бы, наверное, выбрал «Арсенал», — заявил Мудрик на Youtube-канале Влады Седан.

При этом футболист отметил, что в первую очередь ему необходимо узнать, даст ли главный тренер ему шанс в новой команде.

В этом сезоне 21-летний вингер принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и сделал восемь голевых передач.