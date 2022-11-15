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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фернандеш не сразу подал руку Роналду в сборной Португалии

15 Ноября 2022 • 14:02 Комментировать

Сборная Португалии собралась для подготовки к чемпионату мира, который стартует уже через пять дней. В эфире CNN был показан момент приезда в расположение португальской команды полузащитника Бруну Фернандеша. Футболист пожимал руки партнёрам в раздевалке, при этом с Роналду он вёл себя довольно холодно. Фернандеш не сразу подал руку Криштиану, что удивило последнего, судя по его реакции.

Бруну Фернандеш является партнёром Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед». На днях Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и сказал, что его пытаются выгнать.

На чемпионате мира сборная Португалии выступит в одной группе с командами Уругвая, Южной Кореи и Ганы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии Бруну Фернандеш
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