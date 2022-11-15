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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нацелился на аргентинского полузащитника

15 Ноября 2022 • 09:57 Комментировать

19-летний аргентинский полузащитник Максимо Перроне, который выступает на родине за клуб «Велес Сарсфилд», имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. Заинтересованность в его услугах проявляет один из представителей Английской премьер-лиги.

По сведениям портала Goal.com, в трансфере Перроне заинтересован «Ньюкасл», борющийся за путевку в Лигу чемпионов. Сумма потенциальной сделки оценивается в 8,5 миллиона евро. Контракт Максимо с нынешним клубом рассчитан до конца следующего года.

После 16 туров чемпионата Англии «сороки» занимают третье место в таблице, отставая от лидера на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Максимо Перроне
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