«Ньюкасл» нацелился на аргентинского полузащитника

19-летний аргентинский полузащитник Максимо Перроне, который выступает на родине за клуб «Велес Сарсфилд», имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. Заинтересованность в его услугах проявляет один из представителей Английской премьер-лиги.

По сведениям портала Goal.com, в трансфере Перроне заинтересован «Ньюкасл», борющийся за путевку в Лигу чемпионов. Сумма потенциальной сделки оценивается в 8,5 миллиона евро. Контракт Максимо с нынешним клубом рассчитан до конца следующего года.

После 16 туров чемпионата Англии «сороки» занимают третье место в таблице, отставая от лидера на семь очков.