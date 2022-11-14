Лидирующий ​«Арсенал» - самая молодая команда АПЛ

Специалисты из Scouted Football определили пятёрку самых молодых команд в топ-5 лиг Европы. В исследовании речь шла о футболистах, которые выходили на поле в этом сезоне.

В Испании на первом месте расположилась «Валенсия», средний возраст команды – 24,4 года. «Летучие мыши» на текущий момент занимают 10-е место в Ла Лиге.

В Германии самой молодой командой является «Штуттгарт», средний возраст – 24,5 года. «Швабы» располагаются на 16-й строчке в таблице Бундеслиги.

В Англии самую молодую команду имеет текущий лидер Премьер-лиги – «Арсенал», средний возраст – 24,7 года.

В Италии самой молодой командой может похвастаться «Лечче», средний возраст – 24,7 года. Команда занимает 16-е место в Серии А на текущий момент.

Наконец, во Франции самая молодая команда у «Реймса», средний возраст – 25 лет. Команда идёт на 11-й строчке в таблице Лиги 1.