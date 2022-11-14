Ван Дейк прокомментировал результаты «Ливерпуля»

Лидер оборонительной линии «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мнением о результатах команды в первой половине сезона АПЛ.

«Эти несколько месяцев были довольно странными. Команда пытается обрести стабильность в результатах. Большую роль в этом играет предстоящий мундиаль. Футболисты травмируются и находятся не в лучших кондициях.

Мы пережили непростой период. Сложно было абсолютно всем. Очень рад, что команда вернула стабильность в последних играх», - цитирует нидерландца портал Goal.com.

После 16 туров Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа занимают шестое место в турнирной таблице.