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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк прокомментировал результаты «Ливерпуля»

14 Ноября 2022 • 13:07 Комментировать

Лидер оборонительной линии «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мнением о результатах команды в первой половине сезона АПЛ.

«Эти несколько месяцев были довольно странными. Команда пытается обрести стабильность в результатах. Большую роль в этом играет предстоящий мундиаль. Футболисты травмируются и находятся не в лучших кондициях.

Мы пережили непростой период. Сложно было абсолютно всем. Очень рад, что команда вернула стабильность в последних играх», - цитирует нидерландца портал Goal.com.

После 16 туров Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа занимают шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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