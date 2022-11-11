​«Ньюкасл» готов установить трансферный рекорд ради покупки Мудрика

Талантливый украинский вингер Михаил Мудрик находится на карандаше сразу нескольких европейских клубов. Одним из таких клубов является английской «Ньюкасл», который после прихода новых владельцев имеет хорошие финансовые возможности.

Как сообщает Football Insider, «Ньюкасл» готов установить свой трансферный рекорд ради подписания Мудрика, которого называют «украинским Неймаром».

Согласно данным портала transfermarkt, на текущий момент рекордную сумму «Ньюкасл» платил за Александера Исака – 70 миллионов евро.

Михаил Мудрик хорошо показал себя на групповой стадии Лиги чемпионов. В шести матчах за «Шахтёр» он забил три гола и отдал два голевых паса.