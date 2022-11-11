Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» готов установить трансферный рекорд ради покупки Мудрика

11 Ноября 2022 • 16:17 Комментировать

Талантливый украинский вингер Михаил Мудрик находится на карандаше сразу нескольких европейских клубов. Одним из таких клубов является английской «Ньюкасл», который после прихода новых владельцев имеет хорошие финансовые возможности.

Как сообщает Football Insider, «Ньюкасл» готов установить свой трансферный рекорд ради подписания Мудрика, которого называют «украинским Неймаром».

Согласно данным портала transfermarkt, на текущий момент рекордную сумму «Ньюкасл» платил за Александера Исака – 70 миллионов евро.

Михаил Мудрик хорошо показал себя на групповой стадии Лиги чемпионов. В шести матчах за «Шахтёр» он забил три гола и отдал два голевых паса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Шахтёр Донецк Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.11.22 в 15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брентфорд Брентфорд
1.17 8.40 15.00
Видео
12.11.22 в 18:00
Борнмут Борнмут
Эвертон Эвертон
2.75 3.25 2.70
Видео
12.11.22 в 18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон Саутгемптон
1.29 6.40 9.40
Видео
12.11.22 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3.15 3.40 2.34
Видео
12.11.22 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Лестер Лестер
1.97 3.60 3.95
Видео
12.11.22 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Лидс Лидс
1.53 4.60 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Ноября
16:47 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои отказался от вызова в сборную Ганы на чемпионат мира
16:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» готов установить трансферный рекорд ради покупки Мудрика
15:55 · Англия. Премьер-лига
​Симэн разочарован тем, что фанаты «Арсенала» не смогли освистать Обамеянга
15:45 · Англия. Премьер-лига
Хау – лучший тренер октября в АПЛ
15:18 · Англия. Премьер-лига
Троссар: «Челси» ещё не связывался ни со мной, ни с «Брайтоном»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Дети Диня обрадовались непопаданию игрока в сборную Франции
15:10 · Англия. Премьер-лига
​Руни не нравится поведение Роналду
14:38 · Англия. Чемпионшип
​Билич рассмешил журналистов, отвечая на вопрос
14:24 · Англия. Премьер-лига
​Игрока «Ньюкасла» признали лучшим в АПЛ в октябре
14:08 · Англия. Премьер-лига
Облак может заменить де Хеа в «Манчестер Юнайтед»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Джонс: Матч с «Ливерпулем» на «Энфилде» — это отличное начало
13:43 · Англия. Премьер-лига
Агуэро высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Рома» нацелилась на игроков «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» запланировал два зимних трансфера
13:16 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг — о Гарначо: «Ему ещё многому предстоит научиться»
Все новости
Рекомендуем