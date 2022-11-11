Мартинелли ответил на критику из-за вызова в сборную Бразилии

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли отреагировал на критику, связанную с его вызовом в сборную Бразилии на чемпионат мира – 2022.

«Спокойно реагирую на этом. Многие болельщики в Бразилии плохо знают меня. Поэтому я сильно не заостряю свое внимание на критике. Я знаю свои возможности и сделаю все для команды. Поездка на мундиаль станет для меня большим опытом», - цитирует Мартинелли таблоид The Mirror.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Габриэл провел 13 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и двумя ассистами.

Чемпионат мира - 2022 стартует в Катаре 20 ноября.