«Всё дело в гороскопе» - Кин объяснил, почему решил комментировать матчи

Рой Кин, легендарный капитан «Манчестер Юнайтед», некоторое время после окончания карьеры вел жизнь затворника, но затем начал появляться в кабинке комментаторов Sky Sports. Он пояснил, что побудило его изменить свое отношение к работе журналистов, которых в бытность игроков он не очень-то жаловал - как, впрочем, и много чего вокруг себя.

- Когда я играл, об этом вообще не думал. Ты сфокусирован на игре, не думаешь о болтовне с людьми. Я не особо слушал и читал, что пишут про меня. Но после того, как я расстался с «Ипсвичем» и у меня появилось свободное время, меня начали приглашать.

«Манчестер Юнайтед» должен был сыграть в финале Лиги чемпионов и меня пригласили прокомментировать матч. Я сомневался, хочу ли, но в день, когда надо было дать ответ, прочитал свой гороскоп, а там было написано, что в этот день нехорошо отказывать другим людям. И я решил пойти, а потом это стало нормой, - цитирует Кина, конечно же, Sky Sports.