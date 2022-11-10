Клубы АПЛ нацелились на игрока «Бенфики»

19-летний перспективный защитник Антониу Силва, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», может переехать на Туманный Альбион. Согласно информации журналистов издания A Bola, интерес к игроку проявляют несколько топ-клубов Английской премьер-лиги.

В число претендентов на футболиста входят «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Также отмечается, что один из претендентов готов выложить за трансфер Силвы порядка 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Антониу принял участии в двух поединках португальской Примейры, в которых получил одну желтую карточку.