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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ нацелились на игрока «Бенфики»

10 Ноября 2022 • 08:59 Комментировать

19-летний перспективный защитник Антониу Силва, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», может переехать на Туманный Альбион. Согласно информации журналистов издания A Bola, интерес к игроку проявляют несколько топ-клубов Английской премьер-лиги.

В число претендентов на футболиста входят «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Также отмечается, что один из претендентов готов выложить за трансфер Силвы порядка 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Антониу принял участии в двух поединках португальской Примейры, в которых получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Антониу Силва
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