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​Тен Хаг нашёл замену для Роналду в Италии слухи

09 Ноября 2022 • 16:41 Комментировать

Контракт Криштиану Роналду вряд ли будет продлён, и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже составил список нападающих, которые могут заменить звёздного португальца. Как сообщает Manchester Evening News, на вершине этого списка находится форвард «Наполи» Виктор Осимхен. «Красные дьяволы» будут стараться убедить нигерийца переехать в Англию следующим летом.

В конце декабря Виктор Осимхен отметит свой 24-й день рождения. В сезоне 2022/2023 нападающий забил 9 голов и отдал 3 голевых паса в 13 матчах. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают нигерийца в 65 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Наполи Эрик тен Хаг Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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