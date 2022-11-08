Скауты топ-клубов АПЛ просматривают Гакпо

Нападающий ПСВ Коди Гакпо пользуется большим спросом среди клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты портала 90min.

Как информирует источник, недавний поединок Эредивизии между ПСВ и «Аяксом» посетили представители нескольких топ-клубов чемпионата Англии. Скауты прибыли на матч, чтобы воочию понаблюдать за игрой 23-летнего нападающего.

Гакпо очень результативно проводит первую часть нынешнего сезона. Форвард принял участие в 23 поединках за команду из Эйндховена, в которых отметился 13 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что ПСВ оценивает Коди в 50 миллионов евро.