Алиссон отреагировал на критику в сторону «Ливерпуля»

Бразильский голкипер Алиссон Бекер отреагировал на критику в адрес команды за нестабильную игру в нынешнем сезоне.

«Критика является частью футбола. С ней не так легко справиться. Из-за этого игроки испытывают давление, тем более, если выступают за такой большой клуб, как «Ливерпуль». Мы должны дать отпор всему этому своем выступлением на поле. Нельзя позволять критике повлиять на нас и еще сильнее унизить», - передает слова вратаря Sky Sports.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В следующем матче мерсисайдцы встретятся с «Тоттенхэмом».