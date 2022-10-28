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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» звёздного украинца

28 Октября 2022 • 11:33 Комментировать

Украинский хавбек Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» и переехать на Туманный Альбион в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует портал Goal.com.

По информации источника, полузащитник недоволен количеством игрового времени, которое получает в команде из Бергамо. В связи с этим Руслан планирует рассмотреть варианты от других клубов. Одним из претендентов на Малиновского является лондонский «Тоттенхэм». Наставник «шпор» Антонио Конте лично заинтересован в его услугах.

В текущем сезоне украинец принял участие в десяти поединках за «Аталанту», в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аталанта Антонио Конте Руслан Малиновский
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