«Ливерпуль» и «МЮ» претендуют на форварда из МЛС

Нападающий Джон Дюран, который выступает за океаном за американский клуб «Чикаго Файр», может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. У игрока есть варианты продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

По сообщениям журналистов таблоида Daily Mail, подписать форварда планируют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость нападающего оценивается в два миллиона евро. Его трудовое соглашение с клубом из Чикаго рассчитано до 2024 года.

Напомним, что в начале текущего месяца сообщалось об интересе к Дюрану со стороны лондонского «Челси».