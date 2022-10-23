«Тоттенхэм» готов потратить 50 миллионов на игрока «Интера»

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони может переехать в Английскую премьер-лигу, об этом рапортует Inter Live.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в подписании 23-летнего футболиста проявляет лондонский «Тоттенхэм». Руководство английского клуба готово выделить на трансфер Алессандро порядка 50 миллионов евро.

Бастони выступает за миланскую команду с августа 2017 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года, а трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А хавбек провел восемь матчей, в которых получил одну желтую карточку.