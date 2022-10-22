«Исключительный футболист, обладающий огромным талантом»: Клопп похвалил игрока «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс получил похвалу от главного тренера команды Юргена Клоппа.

«Очень хорошо, что Кёртис снова стал доступен. Это исключительный футболист, обладающий огромным талантом. Он полезен в любой игровой схеме, потому что способен действовать в разных амплуа. Надеюсь, Джонс принесет «Ливерпулю» много пользы», - передает слова немецкого наставника Triball Football.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие всего в одном поединке за мерсисайдцев. Ближайший матч подопечные Клоппа проведут против «Ноттингем Форест» в рамках чемпионата Англии.